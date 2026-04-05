Автоэксперты объяснили, когда безопасно менять зимние шины на летние

При переходе на летние шины водителям рекомендуется учитывать прогноз погоды на несколько недель вперед, предупредили специалисты холдинга «Кордиант». Они также перечислили распространенные ошибки, которые совершают автовладельцы при смене резины, в беседе с « Лентой.ру ».

По мнению экспертов, при выборе времени для весенней замены шин важно обращать внимание не только на дневные температуры, но и на утренние и ночные значения, когда возможны заморозки. Также стоит учитывать прогноз на ближайшие недели: после потепления может внезапно наступить похолодание с осадками в виде снега, и эксплуатация автомобиля с уже установленными летними шинами станет небезопасной.

Специалисты подчеркнули, что для проведения замены лучше обращаться в крупные шинные центры. Они отметили, что в бюджетных мастерских часто экономят на оборудовании и инструменте, что приводит к ошибкам при монтаже. Среди наиболее частых проблем они назвали: неплотно или чрезмерно затянутый крепеж колес, плохую балансировку, неправильное расположение шины на диске или автомобиле, повреждение дисков и не замененные колесные вентили, из-за чего шина может терять давление в процессе эксплуатации.

Кроме того, эксперты указали на опасность использования сильно изношенной резины. Они напомнили, что закон разрешает эксплуатацию летних шин до предельного износа протектора 1,6 миллиметра, который обозначен специальными индикаторами на каждой шине (TWI). Однако шины с протектором менее трех миллиметров значительно хуже работают на мокрой дороге и не обеспечивают необходимый уровень безопасности.

В связи с этим специалисты холдинга рекомендовали не откладывать замену сильно изношенных шин, даже если визуально они еще имеют небольшой запас протектора, а сразу приобретать новые, чтобы обеспечить надежность и безопасность на дороге.

Ранее сообщалось, что в России планируют сократить парковки у жилых домов.