Синоптики прогнозируют прохладный дождливый день в столичном регионе

Жителей столичного региона в воскресенье, 5 апреля, ожидает облачная и дождливая погода, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В Москве дневная температура воздуха составит около +7 — +9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. В Подмосковье дневные значения прогнозируются в пределах +5 — +10 градусов, а ночью температура может снизиться до –1.

Прогнозируется западный ветер, который постепенно сменится на северо-западный, со скоростью 6–11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в столичном регионе будет колебаться от 739 до 743 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что холодный фронт накроет Москву к четвергу.