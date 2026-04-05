Трихолог развеял миф о связи шампуня и облысения

Часто жжение, зуд и шелушение кожи головы, а также быстрое загрязнение волос сразу после мытья связывают с плохим шампунем, который якобы повреждает волосы. Однако трихолог и дерматовенеролог клиники «Доктор волос» Эдуард Бучаров отметил в комментарии « Газете.Ru », что патологическое выпадение волос никак не связано с выбором моющего средства.

По его словам, шампунь выполняет роль очищающего средства: он эмульгирует кожное сало, пыль и остатки стайлинга на поверхности кожи головы и смывает их. Волосная луковица находится глубже, под кожей, поэтому даже агрессивный состав шампуня не влияет на жизнеспособность фолликула и не вызывает алопецию.

Эксперт подчеркнул, что дискомфорт после мытья чаще обусловлен индивидуальной непереносимостью компонентов, например, сульфатов или силиконов, и раздражением кожи головы. В таких случаях рекомендуется подобрать другой продукт, особенно если кожа чувствительная. Для нее лучше подходят мягкие, pH-сбалансированные средства, которые сохраняют гидролипидный барьер и микробиом.

Бучаров добавил, что оценивать шампунь исключительно по внешнему виду волос после мытья — ошибка. Тяжелые или быстро жирнеющие волосы могут быть следствием раздраженной кожи, а не признака облысения.

Специалист посоветовал обращаться к врачу-трихологу для подбора подходящего ухода. Он сможет определить тип кожи головы и рекомендовать средства индивидуально. Трихолог подчеркнул, что шампунь может вызывать лишь дискомфорт, а истинные причины выпадения волос лежат в более глубоких процессах, требующих медицинского обследования.

