Врач рассказал, как действовать при укусе клеща

С наступлением сезона активности клещей в интернете вновь появляются «проверенные» советы: заливать паразита маслом, прижигать сигаретой или капать керосином, чтобы заставить его «вылезти». Однако такие методы с медицинской точки зрения опасны и приводят к потере времени, предупредил в разговоре с « Газетой.Ru » врач-терапевт и эксперт телеканала «Доктор» Святослав Крупенин.

Он отметил, что популярная рекомендация перекрывать клещу доступ к кислороду с помощью масла или лака для ногтей неэффективна, поскольку дыхальца паразита находятся позади четвертой пары ног. Кроме того, обработанный таким образом клещ становится непригодным для лабораторного анализа, и невозможно определить, переносил ли он инфекцию.

Врач предупредил, что резкие попытки сорвать клеща повышают риск инфицирования. Быстрое удаление может оставить в коже хоботок с слюнными железами, где сосредоточена основная инфекция, а раздавливание паразита на себе способно перенести возбудителей боррелиоза, клещевого энцефалита и анаплазмоза через микротрещины на коже.

При отсутствии возможности обратиться к врачу Крупенин рекомендовал осторожное самостоятельное извлечение клеща. Для этого лучше использовать пинцет, захватывая паразита как можно ближе к коже, и вытягивать плавными покачивающими движениями. При отсутствии пинцета подойдет прочная нить с петлей вокруг хоботка.

После удаления ранку следует обработать бесцветным антисептиком, чтобы при необходимости вовремя заметить характерное покраснение или сыпь. Извлеченного клеща нельзя выбрасывать — его следует поместить в герметичную банку и хранить в холодильнике, доставив в лабораторию в течение двух суток для проверки на переносимые инфекции.

По словам специалиста, большинство укушенных не заболевают — около 2% случаев. Однако важно наблюдать за состоянием: при воспалении ранки, появлении сыпи или повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу.

Эксперт подчеркнул, что лучший способ защиты — профилактика, включая вакцинацию в регионах с высокой активностью клещевого энцефалита. Правильное удаление паразита и своевременный анализ остаются ключевыми мерами для предотвращения тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что питомца на клещей нужно осматривать после каждой прогулки.