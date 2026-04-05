Психолог дала рекомендации для поддержки себя в период потери работы

На фоне экономической нестабильности многие компании вынуждены сокращать персонал и оптимизировать расходы. Клинический психолог и системный семейный психотерапевт Диана Гончарова поделилась с « Газетой.Ru » рекомендациями о том, как пройти через увольнение с минимальными эмоциональными потерями.

Она пояснила, что если увольнение стало неожиданностью и вызвало шок, важно сначала позволить себе прожить первые эмоции, не пытаясь сразу реагировать действиями. Психолог рекомендовала не бросаться выяснять отношения, обзванивать знакомых и рассылать резюме в первые часы после новости. Следует остановиться, немного успокоиться, выйти на улицу и дать себе время прийти в себя.

В первые дни после увольнения стоит сосредоточиться на самоподдержке. Гончарова советовала честно оценивать собственное состояние и дать себе паузу для осмысления случившегося. Затем полезно проанализировать предыдущую работу: определить, что в ней не устраивало, какие условия приходилось терпеть, чего не хватало — будь то гибкий график, интересные задачи, близость к дому или время на отдых. Психолог отметила, что кризис иногда помогает понять свои настоящие приоритеты и желания.

Еще один способ снизить стресс — посмотреть на себя со стороны. Гончарова предлагала представить себя ребенком восьми лет, оценивающим взрослую жизнь: что получилось, чем можно гордиться, какие личные качества помогали справляться с трудностями. Такой прием помогает вернуть чувство контроля и уменьшает ощущение беспомощности.

Психолог также рекомендовала заранее определить людей, способных просто выслушать, без моральных наставлений и советов. Это может быть близкий человек, коллега или психолог. При этом важно сразу обозначать, что на данном этапе важна поддержка, а не инструкции.

Если эмоции накрывают волнами, Гончарова рекомендовала ориентироваться на модель пяти стадий принятия — отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие — и не осуждать себя за реакции. Потеря работы часто переживается как утрата, и естественно испытывать чувство горя.

В семейной жизни психолог советовала не скрывать происходящее, особенно если есть дети, которые могут неверно интерпретировать ситуацию. Полезнее объяснить, что случилось, и обсудить план действий по снижению стресса и поиску новой работы.

В завершение Гончарова рекомендовала держать перед глазами образ желаемой будущей работы. Позитивная визуализация помогает действовать более эффективно, чем ощущение безысходности.

