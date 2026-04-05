Ветеринар разъяснил особенности поведения воронов

Распространенное мнение о том, что вороны способны «выследить и отомстить», основано на наблюдениях за их высоким интеллектом, однако утверждения о целенаправленной мести человеку являются неточными. Об этом « Газете.Ru » сообщил кандидат ветеринарных наук и старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Блюменкранц.

По его словам, вороны входят в число наиболее когнитивно развитых птиц. Они хорошо запоминают лица людей, способны узнавать конкретного человека спустя длительное время и передавать информацию о потенциальной угрозе другим особям. Это подтверждают многочисленные этологические исследования.

Эксперт пояснил, что в случае разрушения гнезда или гибели птенцов взрослые вороны демонстрируют ярко выраженное оборонительное поведение. В период гнездования птицы становятся особенно территориальными и активно защищают участок, где находилось гнездо. Это проявляется в громких криках, пролетах над головой, иногда касательных ударах клювом или лапами. Основная цель таких действий — отпугивание потенциальной угрозы, а не причинение серьезного вреда.

Что касается кошек, Блюменкранц отметил, что при регулярной охоте домашних животных на птенцов вороны могут объединяться и коллективно отгонять их от гнездовой территории. Такие совместные действия, известные как моббинг, действительно возможны, но случаи, когда вороны способны убить взрослую здоровую кошку, крайне редки. Обычно речь идет о защите потомства, а не о намеренном преследовании с целью уничтожения.

Ученый подчеркнул, что вороны не «мстят» в человеческом понимании этого слова. Их агрессивное поведение — это инстинктивная защита территории и потомства, подкрепленная способностью запоминать угрозы. При повторном появлении человека или животного, проявившего опасность для гнезда, птицы могут реагировать настороженно и демонстрировать агрессию.

Для предотвращения конфликтов с птицами рекомендуется избегать близкого подхода к гнездам в период размножения и ограничивать свободный выгул кошек. Это помогает снизить риск агрессии со стороны воронов и способствует сохранению биоразнообразия, подчеркнул эксперт.

