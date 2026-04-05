Вирусолог объяснила, как не заразиться геморрагической лихорадкой

В весенний период россияне, открывая дачный сезон, могут подвергнуться риску заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. Об этом в интервью РИА Новости сообщила доктор медицинских наук, инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.

Она пояснила, что опасность возникает при посещении помещений, где грызуны проживали всю зиму. Их моча, высыхая, смешивается с пылью, и при уборке люди могут вдыхать вирус.

Малинникова отметила, что эпидемические вспышки лихорадки чаще наблюдаются в отдельных регионах страны, особенно в Приволжском федеральном округе. Она рекомендовала свести контакты с грызунами к минимуму, проводить уборку помещений только влажным способом и обязательно использовать перчатки и маску.

