В «Лужниках» пройдет традиционный забег на 5 км

В Москве в воскресенье состоится массовый забег «Апрель», который пройдет на территории Олимпийского комплекса «Лужники». Ожидается, что участие в мероприятии примут около 7 тысяч человек, сообщили ТАСС в Беговом сообществе.

Как отметил директор забега и сооснователь организации Дмитрий Тарасов, соревнование традиционно открывает шоссейный беговой сезон и задает его динамику. По его оценке, для многих участников этот старт становится первым опытом выступления на дистанции 5 километров, тогда как более подготовленные спортсмены используют его для проверки своей формы после перерыва. Он также обратил внимание на стабильно высокий интерес со стороны новичков, что свидетельствует о росте популярности бега в городской среде.

Программу откроют участники третьего этапа Студенческого кубка сезона 2025/26. Как и ранее, мужской и женский старты будут разделены: мужчины начнут забег в 9:00, женщины — через 15 минут. Основной старт намечен на 10:00.

Для помощи участникам на дистанции будут работать пейсмейкеры — представители Союза любителей бега и различных беговых клубов столицы, которые помогут держать заданный темп.

По итогам соревнований определят по три победителя среди мужчин и женщин в абсолютном зачете. Лучшие участники получат награды, призы от партнеров и денежные выплаты. Все финишировавшие будут отмечены памятными значками с символикой мероприятия.

Информационным партнером события выступает ТАСС.

