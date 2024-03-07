Друг Гагарина заявил, что космонавт мог погибнуть еще в 1967 году

По словам друга Валентина Петрова, первый космонавт Юрий Гагарин мог еще раз полететь в космос в 1967 году вместо Владимира Комарова, погибшего при возвращении на Землю. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при докладе в Кремль от том, что космический корабль «сырой», на первое место вышел именно Комаров, а сам Гагарин стал его дублером.

По мнению друга первого космонавта, на похоронах погибшего Гагарин был темнее ночи и постоянно повторял, что должен был лететь он, но ему не дали.