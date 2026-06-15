Два смертельных ДТП зафиксировано за праздничные выходные в Нижнем Новгороде

В длинные праздничные выходные Нижний Новгород столкнулся с тревожной статистикой на дорогах: с 11 по 14 июня здесь произошло 22 аварии, в которых пострадали люди. Особенно остро проблема ударила по детям — травмы получили сразу восемь несовершеннолетних. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Одна из самых трагичных ситуаций развернулась в Московском районе, где столкнулись два двухколесных транспортных средства: питбайк «КАЙО» под управлением 15-летнего подростка и байк JHL Z1, за рулем которого тоже был несовершеннолетний. В этом столкновении погиб один из юных водителей — всего за выходные унесено две жизни нижегородцев.

Вторая смертельная авария случилась вечером 12 июня на улице Райниса. Автомобиль «Сузуки» под управлением 61-летнего мужчины внезапно потерял управление и буквально влетел в грузовой ГАЗ-3302, который спокойно стоял на обочине. От полученных травм пожилой водитель скончался на месте.

Эти сухие цифры из сводки ГИБДД на самом деле рисуют пугающую картину: дети за рулем непредназначенной для дорог общего пользования техники, роковая потеря контроля над машиной у опытного взрослого — и счет погибшим открывается за одни выходные. За каждым ДТП стоит не просто нарушение, а чья-то непоправимая потеря, особенно когда речь идет о подростке, который только начинал жить.

Ранее сообщалось, что служба помощи при ДТП в Московской области помогла участникам 2,7 тыс. дорожных аварий.