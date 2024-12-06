Друг Николая Дроздова опроверг новости о плохом самочувствии ведущего

Ученый-зоолог и ведущий Николай Дроздов находится в хорошем самочувствии, заявил сайту aif.ru его друг-художник Константин Мирошник.

В СМИ заявили, что из-за повышенной утомляемости ведущий проводит очень много времени в кровати и якобы почти не ходит. Также он обращался к врачам с жалобами на резкую слабость. Однако его друг Мирошник информацию не подтверждает. По словам художника, в очередной раз в масс-медиа распространился фейк.

«Все это вранье. Я вообще не знаю, откуда такое берут. С ним все нормально, каждое утро делает зарядку, выходит на улицу, занимается скандинавской ходьбой. Вчера целый час с ним разговаривали, анекдоты друг другу рассказывали. Все хорошо», — сказал собеседник из

Николай Николаевич, по словам друга, активно готовится к лекциям на тему устройства дальнего космоса.

Ранее сообщалось, что Борис Щербаков госпитализирован с переломом лицевой кости и сотрясением.