Друг сбежавшей Пугачевой признался, что переживает за нее
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Александр Левшин, композитор и гитарист, входит в «ближний круг» знакомых Примадонны, о чем пишет портал «Дни.ру».
Приятель Пугачевой уверен, что все люди, которые сейчас находятся в Израиле, «очень сильно рискуют». И вероломное нападение 7 октября должно заставить каждого «сплотиться».
Известно, что сейчас Примадонна со своей семьей ходит в бомбоубежище. Но Левшин уверен, что даже после этого она не вернется в Россию. В Израиле они решили «пустить корни», тем более что муж певицы – еврей по матери.
Они приехали туда для комфортной жизни, считает композитор. И он очень надеется, что все происходящее обойдет их стороной. Левшин признался, что особенно сейчас переживает за свою подругу, Аллу Пугачеву.