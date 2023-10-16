Друг сбежавшей Пугачевой признался, что переживает за нее

Приятель Пугачевой уверен, что все люди, которые сейчас находятся в Израиле, «очень сильно рискуют». И вероломное нападение 7 октября должно заставить каждого «сплотиться».

Известно, что сейчас Примадонна со своей семьей ходит в бомбоубежище. Но Левшин уверен, что даже после этого она не вернется в Россию. В Израиле они решили «пустить корни», тем более что муж певицы – еврей по матери.

Они приехали туда для комфортной жизни, считает композитор. И он очень надеется, что все происходящее обойдет их стороной. Левшин признался, что особенно сейчас переживает за свою подругу, Аллу Пугачеву.