Друг семьи Пугачевой заявил, что постоянный стресс спровоцирует проблемы со здоровьем ее детей

По его словам, наследники Примадонны уже несколько раз сталкивались с необходимостью адаптации к новым условиям.

Напомним, ранее двойняшки Лиза и Гарри пошли учиться в школу на русском языке. Однако, уже спустя какое-то время вся семья переехала в другую страну, из-за чего детям пришлось бросить друзей и учиться на иврите.

Не прошло и двух лет, как им снова приходится менять обстановку – уезжать на Кипр, где учебный план строится уже на английском языке. Вдобавок стоит отметить, что везде совершенно разные программы обучения, что требует дополнительных усилий во время адаптации.

Сейчас Лизе и Гарри по десять лет, но они уже сменили несколько мест проживания, даже успели оказаться под ракетными ударами и в убежище. Несомненно, все это влияет на психику детей. Усугубляет ситуацию тот факт, что наследники были зачаты «в пробирке». А это несет за собой определенные риски для здоровья в будущем, как пишет издание «Утро.ру».