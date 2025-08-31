«Другая Украина»: «безымянные патрули» хватают украинцев и силой увозят на фронт
На Украине «безымянные патрули» хватают мужчин и силой увозят на фронт
Фото: [пресс-служба СБУ]
По всей территории Украины участились случаи задержания мужчин людьми в гражданской одежде, которые не имеют явных опознавательных знаков или формы. Это явление было отмечено в материале издания "Другая Украина".
Утверждается, что мужчин принудительно помещают в автомобили и доставляют в ТЦК.
В Одессе эта схема работает особенно эффективно: охранные компании помогают территориальным центрам комплектования выполнять «план по мобилизации». В результате случайные прохожие подвергаются внезапным нападениям и насильственному «призыву».
В Телеграм-канале издания появилось видео, на котором видно, как трое сотрудников ТЦК грубо задерживают мужчину. Они силой заталкивают его в микроавтобус, даже не предъявив ему документы.
Журналисты издания отмечают, что на Украине насилие против людей становится обыденностью.
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК обстреляли пенсионерок и увезли инвалида.