По всей территории Украины участились случаи задержания мужчин людьми в гражданской одежде, которые не имеют явных опознавательных знаков или формы. Это явление было отмечено в материале издания "Другая Украина".

Утверждается, что мужчин принудительно помещают в автомобили и доставляют в ТЦК.

В Одессе эта схема работает особенно эффективно: охранные компании помогают территориальным центрам комплектования выполнять «план по мобилизации». В результате случайные прохожие подвергаются внезапным нападениям и насильственному «призыву».

В Телеграм-канале издания появилось видео, на котором видно, как трое сотрудников ТЦК грубо задерживают мужчину. Они силой заталкивают его в микроавтобус, даже не предъявив ему документы.

Журналисты издания отмечают, что на Украине насилие против людей становится обыденностью.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК обстреляли пенсионерок и увезли инвалида.