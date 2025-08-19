В Волынской области произошел инцидент, демонстрирующий растущее напряжение между местным населением и представителями территориальных центров комплектования.

Во время задержания мужчины с инвалидностью сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦУК) и сопровождавшие их правоохранители столкнулись с сопротивлением местных жителей, сообщил местный телеканал «Аверс».

По информации источника, группа пенсионерок, пытаясь защитить инвалида, которого силой начали стаскивать с велосипеда, начала забрасывать транспортное средство военкомов камнями. В ответ один из сотрудников ТЦК произвел предупредительный выстрел в воздух.

Отмечается, что в результате случайного рикошета пожилая женщина получила ранение. Пострадавшая была немедленно госпитализирована с неопасным для жизни повреждением.

Этот случай отражает системную проблему, о которой ранее заявлял командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. По его наблюдениям, многие украинцы воспринимают деятельность ТЦК как принудительную мобилизацию, возлагая на украинские власти ответственность за эскалацию конфликта.

