ДТП с роботом-курьером и зазевавшейся прохожей произошло в Москве на Арбате

Происшествие случилось в центре Москвы на Старом Арбате, на оживленной пешеходной улице. Женщина настолько увлеклась съемкой автономного доставщика, что не заметила другого робота, следовавшего за ней. Она споткнулась о первого робота и упала, ударившись головой.

Сразу после происшествия вокруг пострадавшей собрались свидетели. Позже в социальных сетях стало известно, что женщина не пострадала серьезно.

«Прохожая прогуливалась по столице и хотела заснять на память роботов, но в итоге в кадр попал неприятный казус. К счастью, с пострадавшей всё в порядке. Очевидцы вызвали скорую, медики отвезли женщину в травмпункт», — передает телеграм-канал «112».

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске, там автомобиль УАЗ вылетел с моста и опрокинулся на поверхность замерзшей реки. В результате аварии пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.