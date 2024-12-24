ДТП с участием бетономешалки произошло в Подмосковье

В Одинцовском округе произошло ДТП с участием грузовика-бетономешалки, который раздавил четыре автомобиля. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел на Красногорском шоссе при повороте на Малое Сараево. Грузовик передвигался на большой скорости, когда его начало заносить на повороте. В результате он упал и раздавил четыре машины. В аварии пострадала одна женщина, у нее поврежден позвоночник.

Ранее сообщалось, что автобус вылетел на пешеходную зону в Москве и снес дерево после столкновения с машиной МЧС.