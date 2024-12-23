Автобус вылетел на пешеходную зону в Москве и снес дерево после столкновения с машиной МЧС

Водитель рейсового автобуса, судя по всему, не пропустил машину МЧС и создал дорожно-транспортное происшествие на юге Москвы. Об этом со ссылкой на очевидца инцидента сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, все произошло на пересечении улицы Голованова с Новочеркасским бульваром в столичном районе Марьино в районе полуночи 23 декабря.

«Мы стояли на красном светофоре. Ехал автомобиль МЧС по улице Голованова, а автобус — по Новочеркасскому бульвару. Он (автомобиль МЧС — прим. ред.) с мигалкой ехал. И автобус его не пропустил», — сказал водитель Анвар.

Мужчина также добавил, что после столкновения с автомобилем МЧС автобус выехал на пешеходную зону и врезался в дерево. По его словам, оперативные службы столицы приехали к месту ДТП довольно оперативно. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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