Дубай уже не нужен: россияне стали выбирать опыт и неожиданные направления

Российский туристический рынок переживает глубокую трансформацию, отказываясь от привычных стереотипов в пользу осознанных маршрутов и уникальных впечатлений. Популярные направления вроде ОАЭ и Турции перестали быть синонимами элитного отдыха, превратившись в массовый продукт. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с АБН24 отмечает, что современный путешественник больше не ищет просто «красивую картинку» или стандартный набор услуг, а отдает предпочтение индивидуальным сценариям и глубокому погружению в культуру страны. Мода ушла не из конкретных регионов, а из самого формата отдыха «по шаблону», уступая место сегментации и поиску новых локаций.

Даже внутри популярных Эмиратов наметился тренд на поиск альтернатив. Популярность набирает эмират Рас-эль-Хайма, который эксперт характеризует как более камерный и доступный формат по сравнению с Дубаем. Здесь на искусственных островах выросли крупные отельные комплексы мировых брендов, предлагающие сервис высокого уровня по более приятной цене. При этом регион обладает своим «климатическим куполом», защищающим от осадков, когда в соседних эмиратах идут дожди. Однако за масштабными развлечениями и грандиозным шопингом туристам все равно приходится возвращаться в мегаполисы, что подчеркивает разницу в позиционировании территорий.

Радикальные изменения коснулись и любителей экзотики. Те, кто годами выбирал турецкий берег, теперь открывают для себя Азию и Африку через сложные маршруты. Вместо пребывания в одном отеле путешественники выбирают движение: например, Вьетнам теперь изучают через связку нескольких курортных зон за одну поездку, а в Индонезии комбинируют разные части островов. Растет интерес к материковому Китаю, Мадагаскару и Маврикию, где во главу угла ставится не пляж, а новый опыт. Даже массовый Таиланд переосмысливается в пользу диких островов у границ с Камбоджей, где меньше туристического шума и больше подлинной атмосферы.

Семейный отдых по-прежнему прочно удерживают Турция и Египет, но и здесь идет борьба за искушенного клиента. Шарм-эш-Шейх привлекает аудиторию концертами мировых звезд, становясь премиальнее, но оставаясь доступнее Эмиратов. Мальдивы, традиционно считавшиеся местом для уединенного отдыха, активно внедряют семейную анимацию. На фоне визовых сложностей и дорогой логистики в Европе российский турист окончательно развернулся в сторону безвизовых стран с прямыми перелетами. Сегодня успех на рынке определяет не название страны, а способность предложить путешествие как живой, контрастный и насыщенный событиями процесс.

