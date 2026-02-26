Российские туристы установили флаг в Антарктиде, попутно побив четыре рекорда

Двое российских путешественников не просто покорили ледяной континент, но и вписали свои имена в историю мировых достижений. Константин Аксенов и Владимир Попов в ходе экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» установили флаг телеканала RT в Антарктиде, а заодно побили четыре мировых рекорда. Официальным регистратором достижений выступил главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов.

Экспедиция оказалась уникальной сразу по нескольким параметрам. Спортсмены впервые в истории прошли на кайтах проливы Южных Шетландских островов. Первый рекорд на счету Аксенова: он финишировал первым на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. Вторым достижением стало пересечение пролива в групповом зачете — здесь рекорд зафиксировали за Поповым.

Но и это еще не все. Российским путешественникам удалось преодолеть на кайтах расстояние около 3,7 километра в условиях, которые эксперты называют одними из самых суровых на планете. Ранее переходы на кайтах в таких высоких широтах не совершал никто в мире.

Отдельного упоминания заслуживает Владимир Попов. Мужчина, родившийся 12 июля 1963 года, официально стал самым возрастным кайтсерфером, совершившим переход в Антарктиде.

«Мы поставили амбициозную задачу — установить новые мировые рекорды в Антарктиде, и с радостью могу сказать: мы ее выполнили», — поделился он.

Главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, присутствовавший на месте событий, отметил, что погода испытывала команду на прочность. По его словам, условия оказались экстремальными даже по меркам Антарктиды. Около недели участники экспедиции не могли приступить к переходу — мешали ураганный ветер, дождь и снег. Однако, дождавшись «окна», россияне справились с задачей и доказали, что человеческие возможности шире, чем принято считать.

