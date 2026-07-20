Дубинка, расчленение и костер в лесополосе: в Москве задержан мужчина, убивший отца

Следствие просит арестовать москвича, обвиняемого в жестоком убийстве отца. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, инцидент произошел 16 июля в квартире на улице Палехской.

Во время ссоры обвиняемый несколько раз ударил отца дубинкой по голове, отчего тот скончался. Чтобы замести следы, мужчина расчленил тело, вывез останки на автомобиле в лесополосу во Владимирской области и сжег.

Следователи вместе с полицейскими оперативно задержали подозреваемого, ему предъявлено обвинение в убийстве. На допросе он подробно рассказал, как совершал преступление и скрывал улики. Обвиняемому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.