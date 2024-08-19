Дубна отправила в Курскую область почти 500 кг гуманитарной помощи за день

В помещении молодежного центра «Инициатива» г.о. Дубна продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей и бойцов в Курской области. В этот регион доставляют медикаменты, бытовую технику, вещи первой необходимости и многое другое.

Подмосковный округ Дубна не бросает своих: каждый неравнодушный вносит посильный вклад в гуманитарную помощь для гражданских и военных в Курской области. Кто-то плетет сети, собирает одежду или приносит бытовую технику. Не остались в стороне фармацевтические компании, предприятия, частные лица и простые граждане.

Только за одни сутки дубненцы собрали 30 коробок с продуктами и средствами гигиены, что составило почти 500 килограммов. Посылки принимают «Волонтеры Подмосковья» и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил каждого, кто откликается на просьбу о помощи соотечественникам.

«Отдельно хочу поблагодарить наши фармацевтические компании. Они откликнулись, огромную партию медикаментов уже передали и мы отвезли. Когда мы вместе, едины, мы точно непобедимы», — отметил глава Дубны.

В настоящее время актуальным остается сбор одежды, обуви, памперсов для детей, средств для уборки, мелкой бытовой техники, канцелярии. Принести эти и другие предметы, которые могут помочь жителям и военным в Курской области, можно в центр «Инициатива». Все собранное общими усилиями отправят в областной распределительный центр, откуда и передадут к месту назначения.