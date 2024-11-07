Дубненские футбольные мамы сыграли первый домашний турнир

Первый домашний турнир среди футбольных мам состоялся в Дубне в спорткомплексе «Олимп». На захватывающем мероприятии команде округа предстояло показать умения и побороться за победу с коллективами из Москвы, Клина, Серпухова и Торжка.

Мамы городского округа Дубна тренируются четыре раза в неделю, с удовольствием посещают занятия и готовы участвовать в мероприятиях. С большим энтузиазмом они встречаются на вечерних тренировках, чтобы в будущем применить отточенные навыки на практике. Наставник команд футбольных мам Денис Журавлев отметил, что посетительниц обучают базовым футбольным правилам и приемам, многие прошли тренировки с нуля.

Соревнования в спорткомплексе состоялись по круговой системе: каждая команда провела по пять игр. Все коллективы показали себя достойно.

Так, первой стала команда из Клина, следом за ними москвичи. Дубна замкнула тройку лидеров и заняла также четвертое место. Встреча на поле позволила футбольным мамам округа проверить свои силы, зарядиться энергией, показать себя и получить ценный опыт. Но самое главное, что спортивные жительницы подают хороший пример детям, а заодно поддерживают свое здоровье.