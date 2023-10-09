Дубненские медики лазером удалили камни в почках 70-летней пациентки

Специалисты Дубненской городской больницы в рамках одной высокотехнологичной операции удалили лазером камни в почках пожилой пациентки.

В урологическое отделение учреждения поступила жительница в возрасте семидесяти лет, которая жаловалась на боли в области поясницы. В ходе обследования у нее выявили камни в обеих почках, и врачи приняли решение об операции.

Выбор был сделан в пользу малоинвазивного метода лечения – без разрезов. Так, медики, используя лазер, одновременно раздробили камни в обеих почках, чтобы в дальнейшем их мельчайшие фрагменты были выведены из организма естественным путем.

Операция длилась около тридцати минут и прошла успешно. Пациентку выписали под амбулаторное наблюдение уже на вторые сутки.