Дубненские специалисты участвовали в разработке образца самолета «Суперджет» с отечественными двигателями

Полет опытного образца самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 стал одним из значимых событий в российском авиастроении.

Полет опытного образца самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 стал одним из значимых событий в российском авиастроении.

Мероприятие состоялось в марте в Комсомольске-на-Амуре. Командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме.

«Большой вклад в разработку вложили дубненские специалисты «ОКБ «Аэрокосмические системы», завода «ПРОМТЕХ-Дубна», «Дубненского завода коммутационной техники. Горжусь нашими конструкторами и сотрудниками завода!» — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Двигатель ПД-8 отечественного производства — один из ключевых элементов программы импортозамещения в SJ-100. В работе над ним под руководством «ОДК-Сатурн», который входит в ГК «Ростех», одновременно участвовали несколько предприятий Корпорации «ПРОМТЕХ». Так, «ОКБ «Аэрокосмические системы» и завод «ПРОМТЕХ-Дубна» выполнили комплекс работ: разработку, изготовление и монтаж электрожгутовой и трубопроводной обвязки. Именно этот элемент способствует обеспечению надежной связи агрегатов двигателя ПД-8 и самолетных систем.

Перед специалистами была поставлена еще одна комплексная задача — разработать одну из испытательных установок для ПД-8, а затем изготовить ее. Представители ОКБ успешно реализовали проект.

Сотрудники «Дубненского завода коммутационной техники» разработали специализированные изделия и запустили их производство. Кроме того, были спроектированы серийные соединители СНЦ144 и СНЦ147. «Казанский завод синтетического каучука» занимался изготовлением огнестойких резинотехнических изделий (РТИ), которые обеспечивают сохранность двигателя в случае воздействия высоких температур или влияния механических нагрузок.

Получение сертификата на ПД-8 анонсировано на осень.