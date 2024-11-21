Дубненские ученые разработали материал для подавления вирусной активности

Специалисты из Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ в сотрудничестве с коллегами из Южной Африки и Армении разработали инновационный материал, который способен эффективно подавлять вирусную активность.

Созданный материал может быть использован в системах водной очистки, а также в области медицины. В этом случае он выступит защитным слоем для ран и ожогов. Такая «мембрана» предотвратит попадание бактерий и вирусов на уязвимые кожные участки.

В будущем исследователи намерены создать композитные материалы с бактерицидными и противовирусными свойствами для использования в медицинских изделиях (например, в инфузионных фильтрах и респираторах), которые не будут нуждаться в дополнительной стерилизации. Об этом рассказал заместитель начальника Центра прикладной физики Лаборатории ядерных реакций имени Г. Н. Флерова ОИЯИ кандидат химических наук Александр Нечаев.

Начало работ инициировал академик Юрий Оганесян при поддержке Российского научного фонда (РНФ). Участие в исследованиях приняли коллеги из Ереванского государственного университета и Института молекулярной биологии НАН РА, а также ученые из Университета Нельсона Манделы. Результаты проведенных работ опубликовали в издании «Surfaces and Interfaces».

Разработка ученых из Дубны вносит весомый вклад в работу по борьбе с вирусами и бактериями, открывая новые возможности для ее применения в области медицины и экологии. Инновационные подходы к созданию защитных материалов могут существенно повысить уровень безопасности в медучреждениях и улучшить качество питьевой воды, что в конечном итоге тоже скажется на здоровье населения.