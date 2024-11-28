Дубненский мозаичист Поляков завершил работу над серией икон для звонницы

Кимрскими новомучениками признаны настоятель Спасо-Преображенского собора города Кимры протоиерей Феодор Колеров, староста собора Анания Бойков и прихожанин Михаил Болдаков, судьбы которых сложились трагически. В 1929 году они были расстреляны в Таганской пересыльной тюрьме Москвы.

Восстановление священной часовни началось в 2023 году. Тогда кимряки Б. В. Бекиньев и А. В. Саварин получили благословение митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Помощь в восстановлении серии икон для звонницы оказывает дубненский мозаичист Михаил Поляков, чьи работы хорошо известны горожанам. Так, многие знаковые места города, в частности, набережная Волги, украшены его мозаиками. Жители отмечают утонченность работ. В нынешнем году мастер вернул прежний облик мозаики известной французской художницы Нади Леже. Теперь они украшают площадь, расположенную перед ДК «Мир». Декор сделал локацию еще одной достопримечательностью Дубны.

История панно Нади Леже необычная. В 1974 году 20 экземпляров оказались в Дубне. Они были частью экспонатов, представленных в Малакоффе в 1972 году. Тогда, в январе, на персональной выставке художницы были представлены все 65 мозаик. Нади Леже подарила 60 мозаичных портретов Советскому Союзу. Однако до наших дней сохранилось лишь 14 экземпляров.