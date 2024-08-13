Дубненский завод компании «Кронштадт» примет участие в форуме «Армия» — 2024»

Макеты БЛА «Сириус» и «Орион-Э» будут продемонстрированы в масштабе 1:10. Полноразмерные макеты БЛА также будут представлены на открытой экспозиции VIP-зоны. Макеты БЛА — это разновидность разведывательно-ударного комплекса. Беспилотные летательные аппараты «Орион-Э» отличаются большей продолжительностью полета. Уникальность «Грома» — в высокой скорости и возможности атаковать. Эксперты группы компаний «Кронштадт» примут активное участие в научно-деловой программе форума.

На стенде в павильоне А 1С5 дубненский завод компании «Кронштадт» познакомит со всеми, кто разрабатывает летательные аппараты, и расскажет о рабочих обязанностях каждого.

Мероприятие стартовало 12 августа. Завершится форум 14 августа. «АРМИЯ — 2024» — важнейшее событие для Вооруженных Сил РФ.

Напомним, завод компании «Кронштадт» стал первым в России, где наладили серийное производство БПЛА. Его построили в рекордно короткие сроки. Более 4 млрд рублей составил размер вложенных в проект инвестиций.