Дубненцы наносят вышивку на ткань сапожек бойцам СВО для аппарата Елизарова

На тканевых сапожках, которые надевают на ногу в аппарате Елизарова, появились жизнеутверждающие лозунги.

Таким способом дубненская семья Овчинниковых решила поддержать военнослужащих России, которые проходят лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья. Александр и Екатерина нашли способ, как подбодрить и заставить улыбнуться участников СВО. Они придумали и нанесли вышивку с веселыми надписями на ткань.

Помощь в реализации идеи семье Овчинниковых оказали сотрудники швейного предприятия под руководством Николая Шлыкова. Уже готово 50 сапожек. Их передали в дубненский штаб благотворительного фонда «Батальон». Волонтеры доставляют изделия в госпитали по запросу.

Надписи на сапожках самые разные. Например, «Это — чтобы девчонки догнали», «Стальной характер» или «Первый танцор на деревне».

«Батальон» был создан волонтерами при поддержке Российской Армии, Донецкой и Луганской Народных Республик, правоохранителей. В настоящее время в него входит 32 подразделения: разведка, полевые и аэромобильные госпитали, десант, артиллерия, пограничники, морпехи и Росгвардия.