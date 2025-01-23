Дубненцы в День освобождения Московской области почтили память соотечественников

В городском округе Дубна в сквере 40-летия Победы навели порядок и провели памятную акцию.

В уборке активное участие принимали ученики гимназии № 8, дубненские коммунальщики и волонтеры. Мероприятие прошло под девизом «С заботой о памяти».

Масштабный субботник стал одним из первых этапов подготовки и благоустройства мемориальных площадок к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Общественники преобразили сквер — подстригли живую изгородь из кустарников, вырубили сорную поросль и собрали мусор.

«Сквер и памятник были заложены к 40-летию Победы в 1985 году учителями и учениками гимназии № 8. Сейчас эти люди уже выросли, а мы подхватили — и сейчас проводим здесь митинги, ухаживаем за окружающей природой», — рассказала ученица 9 «В» класса гимназии № 8 им. Н.Н. Боголюбова Елизавета Евдокимова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

В День освобождения Московской области от фашистских захватчиков в сквере провели памятную встречу. В рамках патриотической акции горожане читали стихи и слушали военные песни. На мероприятии почтили память героев войны. В те трагические годы многие соотечественники проявляли душевные и физические силы, чтобы противостоять врагу. 83 года назад советские войска освободили последний населенный пункт в Подмосковье.

«Вечная память тем, кто погиб, кто защищал нашу Родину и вечная слава тем ветеранам, которые сейчас живы. Помните, чтите историю и обязательно ее изучайте!», — отметила и. о. заместителя главы г.о. Дубна Светлана Жаленкова.

В сквере установлен мемориальный камень. Участники мероприятия возложили к нему живые цветы. Минутой молчания почтили память павших соотечественников.