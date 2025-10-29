Духовная ловушка: священник предупредил об опасности веры в вещие сны

Хотя некоторые сновидения могут производить сильное впечатление и даже сбываться, церковная традиция запрещает верить снам, считая это грехом. Священник пояснил, что если Бог хочет что-то сообщить человеку, он сделает это и без сновидений, а чрезмерное доверие к ним приводит к ложному духовному состоянию — прелести.

В качестве примера разрушительных последствий отец Андрей привел историю из трудов преподобного аввы Дорофея, где благочестивый подвижник, поверив в вещие сны, в конечном итоге отрекся от христианства. Бесы постепенно укрепляли его веру в сновидения, показывая правдивые события, а затем явили видение, заставившее его перейти в иудаизм.

Священник подчеркнул, что даже реалистичные сны, напоминающие реальные события, могут быть насланы темными силами, и потому требуют сопротивления. Практическим советом для верующих стала рекомендация преподобного Силуана Афонского — после тревожных снов непременно молиться, избегая попыток интерпретировать увиденное. Такой подход помогает не концентрироваться на сновидениях и избегать духовных повреждений, включая развитие гордости и тщеславия через фантазии о себе.

