Духовно-нравственное просвещение: рождественские чтения в Пушкино объединили молодежь и старшее поколение

В Троицком храме Пушкино состоялось открытие Рождественских образовательных чтений Городского округа Пушкинский. Мероприятие собрало около 100 участников, включая представителей движения «Юнармия», «Волонтеров Подмосковья», педагогов и ветеранов.

В программе – доклады священнослужителей и обсуждение темы «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Протоиерей Иоанн Монаршек отметил важность передачи духовных ценностей молодежи.

Ключевым событием стало подписание Плана муниципальных мероприятий и соглашения о сотрудничестве с МБУ КМДЦ «Точка притяжения», направленных на развитие образования и духовно-нравственного просвещения. Чтения завершились творческой программой и общей фотографией участников.