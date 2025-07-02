Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» стартует в июле

Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни — 2025» будет реализован с 11 по 13 июля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта проведут выездное заседание межфракционной рабочей группы Госдумы РФ по реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.

Также в программе — дискуссии, концерты, театрализованные представления, кинопоказы. Кроме того, в Казанском Храме представят семейную икону писателя — образ Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Кроме того, будет торжественно открыт международный студенческий лагерь. В нем примут участие 200 человек из 13 стран.

В этом году мероприятия проекта также будут проходить в Козельске.