Духовное единение с семьей: как правильно отметить день Георгия Победоносца

Православная церковь 23 ноября вспоминает великомученика Георгия Победоносца, который подвергся страшной казни за свою христианскую веру — колесованию. Святой Георгий считается покровителем воинов. Его просят о защите солдат на поле боя. Также верующие чтят святых апостолов Ераста и Родиона. В народе этот день называют Родион Ледолом.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, как правильно провести 23 ноября и что делать категорически запрещено. По ее словам, в этот день нужно обязательно сходить в храм на богослужение.

«Искренняя молитва Господу — это способ общения с Богом и укрепления духовных уз. Помолитесь о всех тех, кто отдает долг Родине, кто защищает нашу страну», — пояснила Мишина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

День называется Родионом Ледоломом, так как считалось, что 23 ноября на реках активно ломается и тает лед, продолжила ясновидящая.

«В этот день не стоит начинать новые дела — успеха не будет. Ссоры и скандалы в этот день могут привести к полному разрыву отношений. Наши предки старались не отправляться в дальнюю дорогу, потому что верили, что путь будет неудачным. Также не стоит никому одалживать деньги — вернуть будет очень сложно», — добавила Мишина.

Важно провести этот день в кругу семьи. Общение, беседы на духовные темы, поддержка близких — все это поспособствует духовному единству и укреплению отношений, заключила собеседница издания.

Ранее астролог подготовила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 ноября.