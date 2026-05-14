«Духовность и культура»: Никас Сафронов пересказал свой разговор с Папой Римским о спасении мира

Народный художник России Никас Сафронов раскрыл содержание своей личной встречи с Папой Римским. В беседе с журналистами живописец рассказал, что понтифик назвал два универсальных ключа, способных объединить человечество.

«Когда я встречался с Папой Римским, он назвал две вещи, которые помогут объединить все страны мира — духовность и культура», — рассказал он.

По словам Сафронова, он полностью разделяет позицию главы католической церкви и убежден, что именно эти две составляющие сегодня являются важнейшим фундаментом для преодоления разногласий между народами.