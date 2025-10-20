Духовную жизнь реже выбирают из-за материального комфорта и сытой жизни

Материальное благополучие и комфортная жизнь сделали россиян менее склонными к духовной жизни и монашескому служению, заявил епископ Питирим Творогов в проповеди. Об этом со ссылкой на слова священнослужителя сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», передает Амител .

Епископ Питирим Творогов обратил внимание на снижение интереса россиян к духовной жизни и монашеству. По его словам, современная «сытая жизнь» снижает потребность людей в духовном спасении и служении Богу. Он вспомнил о конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда в монастыри приходили люди с различным жизненным опытом, включая тех, кто испытывал трудности в мирской жизни и считался «ненужным обществу». Многие из них не выдерживали строгий монашеский уклад и покидали обители.

«Они и монахами-то не стали здесь толком и уходят из монастыря. Один за другим уходят. И не только из этого монастыря, а из многих наших русских монастырей», - отметил священник.

Священнослужитель считает, что снижение числа людей, ищущих духовного пути, отражает общую духовную слабость современного общества, где комфорт и материальное благополучие становятся приоритетом над верой.

