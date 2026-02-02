«Духовный климат страны». Патриарх Кирилл заявил, что православные в Москве пока в меньшинстве
Патриарх Кирилл: московские верующие должны составить большинство
Фото: [Храм Архангела Михаила у колоннады в музее-заповеднике «Архангельское» округа Красногорск/Медиасток.рф]
В ходе заседания Высшего церковного совога Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив 17-летие своей интронизации, выступил с важным заявлением о роли верующих в столице.
Предстоятель Русской Православной Церкви призвал столичное духовенство оценивать свою работу по реальной вовлеченности прихожан. Ключевым показателем он назвал присутствие в храмах людей молодого и среднего возраста.
«Когда станет больше 50% людей молодого и среднего возраста, вот тогда и сможете сказать: "А ведь у нас что-то получается". Каждый день, взирая на светскую Москву, я понимаю, что до сих пор православные в Москве — это меньшинство, а мы должны стать большинством. Не статистическим большинством, не по крещению — покрестили и забыли, — а по-настоящему», — сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте РПЦ.
Только тогда, отметил он, изменится духовный климат во всей нашей стране.
Патриарх поблагодарил московское духовенство за работу и рост исполнительской дисциплины, но призвал не останавливаться на достигнутом.
«Мы еще не достигли самого главного... Россия — это оплот православных во всем мире», — заключил он.
