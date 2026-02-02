«Духовный климат страны». Патриарх Кирилл заявил, что православные в Москве пока в меньшинстве

«Когда станет больше 50% людей молодого и среднего возраста, вот тогда и сможете сказать: "А ведь у нас что-то получается". Каждый день, взирая на светскую Москву, я понимаю, что до сих пор православные в Москве — это меньшинство, а мы должны стать большинством. Не статистическим большинством, не по крещению — покрестили и забыли, — а по-настоящему», — сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте РПЦ.