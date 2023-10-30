Духовный практик рассказал, как изменить жизнь с помощью положительного мышления

Каждый день приносит человеку новые испытания, и без позитивных убеждений успеха в жизни не достичь. О том, как начать пользоваться таким психологическим инструментом, как позитивное мышление, рассказала создатель авторской методики обучения целителей, духовный практик Надя Сок.

Как пишет портал «Дни.ру», люди с положительным мышлением лучше справляются со стрессом и в целом успешны в делах. Такая установка отличается от понятия «розовые очки», которые не подразумевают под собой решение проблемы.

И, по словам специалиста, позитивное мышление можно натренировать с помощью следующего упражнения: когда с вами случается что-то неприятное, то сразу же придумайте три и более пункта, в которых заключается польза от этого события.

Также стоит избавиться от вредной привычки всегда и за всех беспокоиться. Человек создает в голове у себя негативную ситуацию и уже начинает от нее страдать, что приводит к нервному истощению. А при таком раскладе ни о каком позитивном мышлении и речи быть не может.

Нужно научиться концентрироваться на хорошем, ведь позитив придает сил и уверенности. У человека, мыслящего положительно, высок потенциал и огромны перспективы. Важно понимать, что даже из безвыходной ситуации можно найти способ выбраться.