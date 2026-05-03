Духовный призыв: как православному человеку реагировать на сны с умершими

Сны, в которых покойные близкие зовут за собой, часто вызывают тревогу. Представитель Русской православной церкви объяснил, почему такие видения не являются дурным знаком и как правильно поступить верующему, пишет Царьград .

Молитва вместо страха

Священнослужитель РПЦ рекомендует сохранять спокойствие, если во сне явился усопший родственник с призывом следовать за ним. Вопреки народным суевериям, подобные сюжеты не считаются предвестниками скорой кончины или беды. Батюшка подчеркивает, что паника в таких случаях неуместна, а единственно верной реакцией христианина должно стать молитвенное обращение к Богу. Появление близкого человека в сновидении стоит расценивать как напоминание о том, что его душа нуждается в духовной поддержке живых.

Сила искреннего обращения

В церковной практике считается, что связь между мирами сохраняется через молитву, которая способна облегчить участь ушедших. При этом священник акцентирует внимание на том, что личное и глубокое обращение к Господу имеет большую ценность, чем формальное выполнение обрядов. Хотя подача церковных записок на панихиду или сорокоуст важна, первостепенное значение имеет душевный настрой и искренность молящегося. Именно живое слово, идущее от сердца, является лучшим ответом на духовный зов, пришедший через сон.