Духовный старт года: верующим напомнили, кому и о чем молиться 1 января

Первый день нового календарного года, 1 января, в православной традиции — это не только праздник, но и день памяти двух значимых святых: былинного богатыря, ставшего иноком, преподобного Илии Муромца и мученика Вонифатия. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов в беседе с REGIONS пояснил, как обращение к ним помогает задать верный духовный вектор на грядущий год.

Согласно церковной традиции, к каждому из святых в этот день обращаются с конкретными просьбами. Преподобному Илие Муромцу молятся о даровании физического здоровья и крепости сил, особенно те, чья служба связана с защитой Родины — военные, сотрудники силовых ведомств. Ему же возносят молитвы об укреплении духа и мужестве в отстаивании правды.

Мученику Вонифатию, в прошлом грешнику, обретшему святость, традиционно молятся о помощи в борьбе с недугом пьянства и об избавлении от этой пагубной страсти близких людей. К нему же, как поясняет Иванов, обращаются все, кто ищет силы для исправления жизни и искреннего покаяния. Таким образом, молитвенная практика этого дня охватывает две важнейшие сферы: защиту Отечества и его воинов, а также исцеление от личных духовных и телесных слабостей.

«Многие верующие также стараются в этот день совершить дела милости: навестить болящих, оказать помощь нуждающимся, что особенно созвучно примеру мученика Вонифатия», — рассказал председатель.

Вместо суеты праздничного утра можно посвятить время осмысленному духовному началу. Михаил Иванов рекомендует по возможности присутствовать на праздничной службе, а в кругу семьи — прочитать жития этих святых.

