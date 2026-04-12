Духовный упадок и Третий храм: в РПЦ напомнили о библейских признаках приближения конца времен

В Русской православной церкви напомнили верующим о библейских знамениях, которые могут указывать на приближение конца времен. Как сообщает «МедиаПоток» со ссылкой на дзен-канал «Святые места», для людей, далеких от религии, апокалипсис чаще всего ассоциируется с разрушением и страхом, тогда как в православной традиции он рассматривается как период Второго пришествия Христа и последующего Страшного суда. В этот момент, согласно учению, праведники будут вознесены в Небесный Иерусалим, а грешники окажутся в геенне огненной.

Среди наиболее значимых предвестников этих событий в Церкви выделяют несколько ключевых признаков. Одним из них считается возможное восстановление третьего храма в Иерусалиме, после чего, по имеющимся представлениям, ожидается возвращение Спасителя на Землю. Другим важным сигналом называют духовный упадок, который проявляется в утрате веры, массовом отступничестве и исчезновении любви и правды из человеческих сердец.

Однако в РПЦ призывают не поддаваться панике и с осторожностью относиться к любым пророчествам и поиску «знамений». Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что, согласно завету Спасителя, Церковь будет существовать до скончания времен. В Евангелии прямо сказано, что Христос создал «Церковь Свою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому священник советует христианам сосредоточиться на личном спасении, а не на расшифровке «знамений». Как напомнил представитель РПЦ, именно Церковь дарована Господом как путь ко спасению.

Глобальные предсказания: Ванга, Нострадамус и другие

Помимо церковных толкований, существует обширный пласт пророчеств от знаменитых провидцев прошлого. Многие из них, как считают исследователи, сходятся в том, что переломный момент наступит именно в 2026 году.

Ванга:

Болгарская ясновидящая предсказывала, что в ноябре 2026 года в атмосферу Земли войдет огромный космический корабль, намерения пришельцев остаются неизвестными.

Она также говорила о начале масштабного вооруженного конфликта на Востоке, который охватит весь мир и приведет к ослаблению и «уничтожению» Запада.

Нострадамус:

В своих катренах французский алхимик описывал «время правления Марса», символа войны, и «три огня с востока». Толкователи видят в этом указание на глобальные конфликты, в том числе на Тайване и Ближнем Востоке.

Строки о том, что «Запад погрузится во тьму», трактуют как грядущий экономический и энергетический коллапс. Отдельно упоминается опасность из космоса — «огненный шар, предвестник судьбы».

Другие пророки:

Индийский астролог и монах Раджиш предупредил, что в 2026 году планеты выстроятся в уникальную конфигурацию, которая спровоцирует череду разрушительных природных катастроф, включая землетрясения, цунами и извержения вулканов.

В секретных архивах Ватикана обнаружена древняя рукопись «Пророчество пап», датируемая XII веком, в которой конец света предсказывается на 2027 год.

Не остался в стороне и гениальный физик Исаак Ньютон, который всю жизнь искал «код Библии». Согласно его расчетам, Апокалипсис наступит в 2060 году.

Представители РПЦ подчеркивают, что цель этих напоминаний — не посеять панику, а побудить людей к размышлениям о своей духовной жизни и возвращению к вере.