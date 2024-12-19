ДУМ России дал разрешение на заключение до четырех религиозных браков

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ дал разрешение мусульманам России на заключение до четырех религиозных браков, при условии, что муж будет относиться ко всем своим женам справедливо и одинаково, сообщил РИА Новости зампред совета и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Расширенное заседание совета, которое вынесло фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», прошло накануне, отметил он.

Аляутдинов отметил, что многоженство допустимо в случае, если одна из жен не может иметь детей по медицинским показаниям, в связи с завершением репродуктивного возраста или другими объективными обстоятельствами. Также учитывается нежелание жены рожать.

Основным условием легитимности многоженства является равноправное и справедливое обращение мужа с каждой из жен. Это включает равное материальное обеспечение, предоставление отдельного жилья и равное количество времени, проведенного с каждой супругой.

Кроме того, женатый мужчина обязан уведомить свою текущую супругу о намерении вступить в новый брак, а также оформить усыновление детей и нотариально заверить завещание.

Ранее сообщалось, что предложение разрешить многоженство появилось на экране во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.