Дума одобрила запрет на усыновление детей гражданами стран со сменой пола

Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект, запрещающий усыновлять российских детей гражданам стран, где разрешена смена пола. Соответствующая информация появилась на сайте нижней палаты парламента.

Абсолютное большинство депутатов Госдумы одобрили законопроект, вводящий запрет на усыновление российских детей гражданами тех стран, где разрешена смена пола. По словам Вячеслава Володина, цель данного запрета — защита традиционных ценностей и обеспечение защиты детства.

Под действие этого закона попадут граждане нескольких десятков государств, в которых разрешены различные формы смены пола. Законопроект был принят Государственной думой в первом чтении.

Следует отметить, что в июле 2023 года российский лидер Владимир Путин подписал закон, запрещающий смену пола в России. Под этим термином подразумевается трансгендерный переход, выполненный одним из возможных способов. Исключением служат лишь «врожденные аномалии».

Ранее Правительство РФ одобрило законопроект по введению штрафов за пропаганду чайлдфри.