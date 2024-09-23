Правительство РФ одобрило законопроект по введению штрафов за пропаганду чайлдфри

Правительство России одобрило законопроект, касающийся введения административных штрафов за пропаганду чайлдфри, то есть отказа от рождения детей, аналогично наказаниям за продвижение нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Информация об этом содержится в отзыве кабмина, сообщил ТАСС.

Предлагаемые изменения касаются Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Согласно действующему законодательству, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и/или смены пола предусмотрены штрафы от 50 до 100 тыс. руб. для граждан, от 100 до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 800 тыс. до 1 млн руб. для юридических лиц.

В случае, если такая пропаганда направлена на несовершеннолетних, суммы штрафов удваиваются, а для юридических лиц, использующих СМИ или интернет, максимальный штраф может достигать 4 млн руб.

«Основная цель законопроекта — защита традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Правительство РФ поддерживает законопроект с учетом рекомендаций ко второму чтению», — отмечается в документе.

Кабмин также подчеркивает необходимость уточнения понятия «отказ от деторождения». Законопроект предложила депутат Госдумы Эльвира Аиткулова.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри нужно запретить законодательно.