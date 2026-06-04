Думал, что болят зубы мудрости, а оказался рак крови: история 19-летнего британца

Юноша месяц мучился с зубами мудрости и отправился к стоматологу, полагая, что дело ограничится удалением. Однако, как рассказала его мать Рокси, врач заметил у пациента необычно увеличенный лимфатический узел. По ее словам, у сына наблюдалось сразу несколько характерных симптомов: одышка, лихорадка и узел размером с мяч для гольфа на левой стороне шеи, который появился еще во время отпуска на Кипре неделей раньше. Молодого человека срочно госпитализировали, потому что медики уже понимали: это, вероятно, лейкемия.

В больнице Харрисону диагностировали острый миелоидный лейкоз — редкую форму рака, поражающую костный мозг и кровь. Врачи предупредили: если бы он не попал в клинику вовремя — всего через четыре дня после визита к стоматологу, — жить ему оставалось бы не больше трех недель.

В мае 2026 года молодой человек начал курс химиотерапии и надеется на полное выздоровление. Рокси, которая ради ухода за сыном оставила работу, говорит, что на восстановление может уйти около года — все зависит от реакции организма, и она намерена быть рядом днем и ночью.