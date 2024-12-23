«Думал, не дотяну»: Юрий Куклачев раскрыл, как помог врачам спасти себе жизнь

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев дал большое интервью KP.RU . В нем один из самых известных клоунов России рассказал о пережитом инфаркте и операциях на сердце, после которых вынужден как можно чаще обследоваться у специалистов.

Куклачев столкнулся с инфарктом во время выступления в Московской области. Незадолго до этого клоун встретил 75-летие. По его признанию, осознание о том, что ему стало плохо на сцене, пришло не сразу. Изначально он делал номер с шариком, но когда он лопнул, в районе груди начали происходить неприятные реакции: жжение, боль, сдавленность. По словам Юрия Дмитриевича, было ощущение, что ему в грудь кто-то со всей силы ударил кулаком. Тем не менее артист завершил номер с шариком и прыжками, а после ушел за кулисы — дышать было практически невозможно.

После звезду увезла бригада скорой помощи, что дежурила у концертного зала. Перед отъездом Куклачев успел дать задачи команде, отметив, что зритель — это святое и он должен продолжать радоваться несмотря ни на что. Уже в больнице оперативное обследование показало, что сердце Куклачева было уничтожено полностью и вот-вот откажет.

«У меня сатурация упала до 50, до утра уже, думал, не дотяну. <...> У меня начался отек легких, я уже захлебываюсь, язык отек. Короче, я уходил из жизни. И он тогда еще два сосуда сделал, и все равно мне лучше не становится, а все хуже. Я с ним говорил, и он даже заплакал в какой-то момент: «Дядя Юра, дышите ртом», — вспоминает Куклачев

Поддержать хоть какую-то сатурацию помогло дыхание по Бутейко. По словам звезды, он занимается по этой методике уже 45 лет. В процессе вдоха надувается живот, дышится размеренно и медленно, а при сжатии живот расслабляется на выдохе. Это позволило продержаться дольше и в моменте провести все необходимые врачебные манипуляции успешно.

Восстановление было долгим, но продуктивным: клоун старался больше двигаться даже лежа в палате, справлялся о кошках, общался с близкими. После выписки почти сразу Куклачев вернулся на сцену. По его словам, такое решение стало спасением: артист не представляет свою жизнь без любимой команды, кошек и зрителей. Однако от жесткой физической нагрузки пришлось отказаться. Сейчас дрессировщик уверенно чувствует себя на сцене, однако вынужден постоянно проходить обследования и помнить про все рекомендации врачей.

Ранее сообщалось, что худрук Театра кошек был госпитализирован 18 ноября в больницу.