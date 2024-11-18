Юрий Куклачев госпитализирован в кардиоцентр

Стало известно, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев проходит плановое обследование. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на слова дочери народного артиста Екатерины.

По ее словам, никакой паники у родных и коллег нет, Юрий постоянно проверяется. На данный момент он не госпитализирован в кардиоцентр из-за сосудистых проблем, но проходит плановое обследование, что нормально в его состоянии.

Напомним, что недавно, полгода назад Куклачев перенес обширный инфаркт – артисту стало плохо на концерте «Самый добрый клоун». После этого инцидента в эксклюзивном интервью Куклачев рассказал о том, что готов вернуться на сцену.