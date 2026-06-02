Думала, что грудь просто наливается для кормления, а оказался рак: исповедь 42-летней британки

Брант была на 18-й неделе беременности, когда заметила уплотнение. Она решила, что это закупорка молочных протоков, и отложила визит к врачу на полтора месяца. Обследование показало злокачественную опухоль, и уже на 27-й неделе британка начала химиотерапию. По ее словам, она понимала: чем дольше сохраняется беременность, тем лучше для ребенка, но тем хуже для нее самой, поскольку рак подпитывается эстрогеном, уровень которого во время вынашивания очень высок. Без лечения, как она осознавала, дочь могла бы остаться без матери.

Роды провели с помощью кесарева сечения на 36-й неделе, чтобы минимизировать риски для плода. Младшая девочка, которую назвали Феникс, не пострадала от терапии, однако из-за химиотерапии кормить грудью Брант не смогла. После операции врачи обнаружили злокачественные клетки во всех 25 удаленных лимфатических узлах. В марте 2024 года выяснилось, что болезнь перекинулась на кости — рак перешел в неизлечимую стадию. Пройдя через короткий период отчаяния, женщина возобновила борьбу: перенесла 20 сеансов лучевой терапии и сейчас принимает пероральную химиотерапию вместе с гормональными препаратами, чтобы искусственно вызвать менопаузу и снизить уровень эстрогена в крови.