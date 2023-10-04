«Думала, перепутали калитки»: мать раскрыла, как узнала о гибели сына на СВО

Сын Веры Григорьевой Максим отправился на спецоперацию в самом ее начале. Еще до старта он СВО уехал туда, где не было связи, и мать изводилась от беспокойства. Тогда она еще не знала, что совсем скоро едва ли не лишится рассудка от горя.

Вера отметила день рождения пятого марта. В этот день она также получила последнюю весточку от Максима. Ей, как обычно, позвонила жена командира и сообщила: «Тетя Вера, вас там Максим поздравляет». Сам он никак не мог позвонить. А 10 марта к Вере «приехали».

«Часто люди почему-то путают дома и вместо соседней двери стучат к нам в калитку. В очередной раз соседка кричит: «Вера, там приехали». Я выхожу, а там полиция. Говорю: «Опять попутали калитки». А потом смотрю — стоит наш военком Сергей Сергеевич. Стало ясно: это к нам. Спрашиваю: «Максим?» А он говорит: «Да», дальше я просто не помню», — отметила женщина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вера призналась, что от стресса даже не помнит, как хоронили ее сына. Единственное, что сохранилось в памяти, так это сильное желание открыть цинковый гроб, когда тот стоял дома.

«Я все время думала об этом, крутилась вокруг. Муж вовремя увидел, что я за болгаркой пошла, чтобы вскрыть гроб, и меня поймал. Инструмент отобрал, тут сын старший прибежал: «Мам, ты что?» Я говорю, хочу Максимку хотя бы потрогать! А он: «Не надо, мам». В общем, опять меня чем-то накололи и не дали мне увидеть его», — подчеркнула Вера.

Максим Григорьев погиб 6 марта 2022 года. 10-го числа этого же месяца сообщили страшные вести матери, а привезли сына домой на следующий день. 12 марта бойца с почестями похоронили в родном городе Батайске.

Ранее мы рассказывали, каким был Максим Григорьев и почему решил стать военным.