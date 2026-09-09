«Думали, что отравился рыбой»: в Германии раскрыли громкое убийство внутри футбольной команды

В немецком регионе Гессен правоохранительные органы арестовали игрока любительской футбольной команды TuS Rockenberg по подозрению в убийстве своего одноклубника с использованием токсичного вещества. Об этом сообщает издание Need To Know.

Хронология трагедии и следствие

Инцидент произошел в середине июня во время поездки команды на спортивный турнир в Дрезден:

Первые симптомы: 30-летний футболист Филипп Лейбиг почувствовал недомогание еще во время выезда. После возвращения домой его состояние критически ухудшилось, и 16 июня он скончался в больнице.

Первоначальная версия: Изначально медики предполагали, что причиной смерти стало пищевое отравление рыбным блюдом, однако у остальных участников команды никаких симптомов не проявилось.

Результаты экспертизы: Судебно-медицинское исследование выявило в организме погибшего токсин, вызвавший стремительное развитие полиорганной недостаточности.

Арест и возможные мотивы

1 сентября полиция задержала 35-летнего Мариуса Ветца, выступавшего в одной команде с погибшим. Следователи убеждены, что именно Ветц ввел Лейбигу смертельное вещество, хотя точный способ его ввода на данный момент устанавливается.

Официально мотивы преступления не разглашаются. Однако, по информации местных СМИ, причиной трагедии мог стать личный конфликт между партнерами по команде из-за женщины. При этом сам Ветц готовился к свадьбе со своей невестой, запланированной на середину сентября.